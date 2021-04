Diablo 2: Resurrected, l'alpha tecnica single player ha una data ed è molto vicina

Diablo 2: Resurrected potrà essere provato tra poco, visto che la prima alpha tecnica, dedicata esclusivamente al single player, ha una data di lancio previsto per questo fine settimana, dal 9 al 12 aprile 2021.

Annunciato in via ufficiale nel corso della BlizzCon 2020, Diablo 2: Resurrected è un remaster arricchito dell'originale Diablo 2 con grafica portata alla risoluzione 4K, rendering 3D con fisica applicata e vari altri miglioramenti che di fatto lo rendono praticamente un remake, nonostante Blizzard lo consideri un'operazione di rimasterizzazione avanzata.

L'alpha test che si svolgerà questo fine settimana è incentrato sul single player e consente di provare il gioco utilizzando tre delle classi previste, ovvero Barbarian, Amazon o Sorceress, all'interno dei primi due atti del gioco che dovrebbero essere praticamente completi, in termini di estensione.

Il problema è che l'alpha test è previsto solo per un numero limitato di utenti, dunque non sarà facile partecipare visto che gli inviti vengono mandati con estrazione a sorte. In ogni caso, se volete candidarvi potete dirigervi sul sito ufficiale Blizzard dedicato a Diablo 2 Resurrected a questo indirizzo, effettuare il login con il proprio account e cliccare sul tasto "Iscrizione all'alfa tecnica".

In pratica, il test dovrebbe consentire di combattere contro Andariel e Duriel e si tratta di una buona quantità di contenuti da provare, nel corso dei quattro giorni messi a disposizione da Blizzard, considerando anche che non c'è un cap previsto e dunque è probabilmente possibile continuare a giocare i due atti per incrementare il livello a dismisura.

Successivamente, come era stato annunciato il mese scorso per quanto riguarda le due fasi di test per Campagna e Multiplayer, verrà lanciato anche un altro test dedicato al multiplayer, che consentirà di provare gli elementi online e multigiocatore di Diablo 2 Resurrected. Per il momento, queste alpha sono previste solo su PC anche se il gioco è comunque stato annunciato anche su console. Di recente, abbiamo saputo anche che i salvataggi del gioco originale funzionano nella remaster.