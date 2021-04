Hot Wheels Unleashed, il gameplay verrà presentato l'8 aprile da Milestone

Il gameplay di Hot Wheels Unleashed verrà presentato all'interno di un evento in streaming l'8 aprile alle 20.00, ora italiana: sarà in questa occasione che Milestone mostrerà finalmente in azione il suo nuovo racer arcade.

Dopo le prime immagini e i requisiti PC, Hot Wheels Unleashed è dunque pronto a rivelare l'interessante formula che sulla carta dovrebbe unire il fascino della licenza Mattel a una serie di gare in stile Trackmania.

"Milestone ha pubblicato oggi sui social media un breve video che annuncia un Gameplay Showcase l'8 aprile alle 20:00 CEST, per Hot Wheels Unleashed, il suo frenetico gioco di corse arcade che porterà il caotico divertimento di Hot Wheels su tutte le principali piattaforme di gioco il 30 settembre 2021", si legge nel comunicato ufficiale.

"Annunciato con un sorprendente trailer in CG, il gioco ha ricevuto reazioni incredibilmente positive dalla communty dei giocatori, che chiedeva a gran voce un video di gameplay."

"Finalmente l'attesa è quasi finita, questo giovedì 8 aprile, gli sviluppatori di Milestone mostreranno finalmente il gameplay di How Wheels Unleashed e spiegheranno di più sull'ispirazione e le caratteristiche del gioco."