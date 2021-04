Oddworld: Soulstorm, un video di gameplay con i primi 17 minuti della campagna

Oddworld: Soulstorm è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e PS4, e IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 17 minuti della campagna del gioco.

Scaricabile gratuitamente dagli utenti abbonati a PlayStation Plus nel mese di aprile 2021, Oddworld: Soulstorm ci rimette al comando del coraggioso Abe nella sua missione di liberazione dei Mudokon.

La storia riprende dunque esattamente da dove l'avevamo lasciata in Oddworld: New 'n' Tasty!, con tutta una serie di novità per quanto concerne le meccaniche e gli scenari, ora in due dimensioni e mezzo.

"Sii il testimone del terrificante conflitto di Abe con un nuovo orribile complotto in questa nuovissima avventura", recita la sinossi ufficiale di Oddworld: Soulstorm.

"Oddworld: Soulstorm presenta un grosso salto visivo e cinematico. Con delle nuove meccaniche intelligenti e nuovi strumenti contorti che attivano nuove tortuosità altamente esplosive."

"È una parabola oscura che racconta la storia epica di una società instabile spinta al limite."