Forza Motorsport, al via i test per gli utenti del Feedback Panel

I test di Forza Motorsport cominceranno a breve per gli utenti del Forza Feedback Panel, ovverosia gli insider incaricati di fornire i propri feedback al team di sviluppo del gioco di build in build.

In uscita solo su PC e Xbox Series X|S, Forza Motorsport proverà a portare il celebre franchise corsistico nella nuova generazione, e la sensazione è che gli autori vogliano trasformare il racer in una vera e propria piattaforma in continua evoluzione.

"Abbiamo cominciato questo progetto chiedendovi di effettuare l'iscrizione al nostro Forza Panel, dove molti di voi hanno già partecipato a diverse discussioni e sondaggi", ha detto il creative director Chris Esaki.

"Oltre a questi panel abbiamo anche potuto condurre alcuni playtest all'interno degli Xbox Game Studios, ottenendo molti dati e feedback su come lo sviluppo del gioco stia progredendo e su come rifinire i dettagli dell'esperienza di guida perché si adatti a tutti."

"La novità è che le persone iscritte al Forza Feedback Panel potranno provare con mano una parte del nostro nuovo Forza Motorsport", ha continuato Esaki, specificando che i test saranno riservati a questi insider.