Forza Motorsport non uscirà su Xbox One, rimossi i riferimenti a Smart Delivery

Forza Motorsport non uscirà su Xbox One: si tratta di una notizia che davamo per scontata, ma che ora diventa praticamente ufficiale dal momento che Microsoft ha rimosso i riferimenti a Smart Delivery dalle informazioni del gioco.

In effetti la dicitura Smart Delivery per Forza Motorsport aveva generato diversi dubbi in merito alla questione, e ad oggi non è dato sapere se il suo inserimento sia stato un o meno errore.

È infatti possibile che in origine anche il nuovo episodio di Forza Motorsport fosse destinato a uno sviluppo cross-gen, ma che i piani siano cambiati negli ultimi tempi, lasciando quasi esclusivamente Halo Infinite a portare avanti questa discutibile battaglia di inclusività a tutti i costi.

Il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021 fa infatti pensare a una presa di coscienza del problema, che probabilmente va ben oltre la semplice regolazione di risoluzione e qualità quando bisogna far girare lo stesso gioco su di una piattaforma da 1,3 TFLOPS e su una da 12 TFLOPS.

Come riportato nell'anteprima di Forza Motorsport, peraltro, il nuovo racer di Turn 10 sembra mettere il comparto tecnico e l'effettistica al primo posto e si poneva dunque come il peggior candidato possibile per ribadire il concetto delle produzioni cross-gen.