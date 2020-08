Forza Motorsport su Xbox Series X e anche Xbox One o Series S? Spunta la dicitura Smart Delivery

Forza Motorsport supporta lo Smart Delivery a quanto pare, cosa che dovrebbe comportare l'esistenza di versioni diverse del gioco e fa pensare o a una versione Xbox One o alla famosa Xbox Series S o Lockhart.

Quando si parla di Smart Delivery, infatti, si tratta di un sistema che garantisce, all'acquirente, la possibilità di ottenere la versione apposita per la propria piattaforma di un gioco acquistato, ma non avrebbe senso la sua presenza nel caso in cui Forza Motorsport sia in arrivo solo su Xbox Series X, a meno che non venga considerata la presenza della versione Windows 10 come valevole per lo Smart Delivery, cosa in effetti possibile.

Se così fosse, sostanzialmente tutti i giochi Xbox Game Studios dovrebbero riportare la dicitura Smart Delivery, considerando che la quasi totalità delle produzioni escono sia su Xbox che su PC. Tuttavia, le voci più insistenti riguardano la presunta Xbox Series S o Lockhart, che avendo delle specifiche hardware più basse avrebbe dunque una propria versione specifica di Forza Motorsport, rispetto a quella high end per Xbox Series X.

D'altra parte, Forza Motorsport è stato annunciato con un primo video all'Xbox Game Showcase come gioco esclusivamente next gen, dunque la possibilità che possa arrivare anche su Xbox One è piuttosto remota, ma considerando come ancora ci sia un po' di confusione sulle piattaforme previste per diversi titoli first party, visto che non hanno ancora nemmeno un periodo di uscita, è lecito tenere aperte diverse ipotesi in attesa di ulteriori conferme.

Nel frattempo, potete ottenere maggiori informazioni dall'anteprima di Forza Motorsport.