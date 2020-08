AMD Big Navi: la nuova GPU next gen avrà 80 CU?

AMD Big Navi, la nuova GPU next gen attualmente in sviluppo presso la compagnia e destinata a rappresentare il modello di punta delle schede grafiche AMD in arrivo, potrebbe avere 80 CU e altre caratteristiche alquanto impressionanti.

La quantità di Compute Unite su una GPU ha finora segnato i passaggi generazionali da una scheda all'altra e una quantità pari a 80 sarebbe veramente notevole rispetto a quanto visto finora. Questo almeno per quanto riguarda la "configurazione massima" cosa che potrebbe intendere il modello più high end, con possibili variazioni sugli altri modelli in termini di quantità di Compute Unit.

Secondo l'insider Rogame, la piattaforma Navi 21 conterrebbe quattro shader engine, con due schiere di shader in sequenza per ogni engine, 10 CU per ogni schiera e 4 render backend per ogni shader engine. In totale si arriverebbe al conto di 80 Compute Unit nella configurazione massima, esattamente il doppio di quelle presenti adesso sulla AMD RX 5700 XT.

In base a quanto riportato, dunque, la Big Navi rappresenterebbe un grosso passo in avanti in termini evolutivi e di potenza, con 80 CU e 5.120 Streaming Processor (SP), con 64 SP per ogni CU in grado di garantire una notevole potenza su cui contare.

Si tratterebbe anche di un passo in avanti rispetto a PS5 e Xbox Series X, con le console next gen basate su RDNA 2 (custom, come vengono definite dal produttore) ma con GPU inferiori alla Big Navi, che dovrebbe invece contrastare le Nvidia RTX serie 3000 come la RTX 3080 e RTX 3090.