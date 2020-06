RTX 3090 / 3080, la nuova serie di Nvidia potrebbe entrare in produzione entro sei settimane

Stando a una nuova indiscrezione, la produzione delle schede RTX 3090 / 3080, le prime della nuova serie RTX 3000 di Nvidia, potrebbe iniziare entro le prossime sei settimane.

La fonte è un insider della compagnia verificato da Igors Lab, che ha svelato come le schede della serie RTX 3000 siano attualmente in fase di validazione. Da questa informazione il sito ha ricavato le tempistiche di ingresso in produzione, indicando la metà di agosto come il momento giusto. Il lancio sul mercato avverrebbe invece a settembre, come del resto già più volte vociferato.

Molti hanno notato come sarebbe stato perfetto avere le nuove schede Nvidia insieme a Cyberpunk 2077. Purtroppo il titolo di CD Projekt Red è stato rimandato al 19 novembre.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele, perché assenti di conferme ufficiali. Comunque sia è sempre più certo che qualcosa si stia muovendo in casa Nvidia, che prima o poi dovrà effettivamente lanciare i suoi nuovi prodotti. Settembre sarebbe il mese perfetto per avere le nuove schede, perché anticiperebbero la next-gen di qualche settimana, così da mantenere intatto il primato tecnologico dei PC, almeno dal punto di vista grafico.