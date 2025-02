Le RTX 5090 e 5070 Ti difettose sono pochissime, garantisce NVIDIA

" A livello produttivo l'anomalia è stata corretta ", chiarisce infine il comunicato, che conferma il coinvolgimento anche delle GPU RTX 5070 Ti, inizialmente non citate nei rapporti che hanno portato all'individuazione di questo difetto.

"L'impatto medio sulle prestazioni grafiche è del 4%, senza effetti sui carichi di lavoro AI e di calcolo. Gli utenti che hanno riscontrato questo problema possono contattare il produttore della scheda video per ottenere una sostituzione ."

"Abbiamo identificato un raro difetto che interessa meno dello 0,5% delle GPU GeForce RTX 5090 / 5090D e 5070 Ti, che presentano una ROP in meno rispetto alle specifiche", si legge nella dichiarazione di un portavoce di NVIDIA.

Che è successo esattamente?

Come abbiamo riportato oggi, alcuni chip GB202 risultano difettosi e ciò può tradursi in un calo delle prestazioni sulle schede video coinvolte a causa della mancanza di alcune unità ROP, dovuta a un qualche problema in fase di assemblaggio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il comunicato di NVIDIA minimizza la problematica e la sua effettiva incidenza, sia in termini numerici che prestazionali, ma è chiaro che gli acquirenti di una costosissima RTX 5090 saranno propensi a rivolgersi all'assistenza per una sostituzione della GPU anche solo laddove abbiano il sospetto di un difetto simile.