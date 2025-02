Hello Kitty Island Adventure non molla la vetta della classifica del Nintendo eShop

La classifica del Nintendo eShop è stata dominata anche questa settimana da Hello Kitty Island Adventure: la coloratissima avventura in stile Animal Crossing non vuole proprio saperne di mollare la vetta della top 10, che sia quella generale o quella digitale.

Hello Kitty Island Adventure Super Mario Party Jamboree Minecraft Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Deluxe Edition Hello Kitty Island Adventure Deluxe Edition Poppy Playtime Donkey Kong Country Returns HD Nintendo Switch Sports

Pochi i movimenti rispetto alle precedenti rilevazioni: Super Mario Party Jamboree scalpita in seconda posizione, subito davanti a Minecraft, Stardew Valley e Mario Kart 8 Deluxe, mentre la Deluxe Edition di Hello Kitty Island Adventure ha effettivamente perso un po' di terreno, scendendo al settimo posto.