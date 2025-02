Nintendo eShop, le migliori offerte di febbraio sui giochi per Nintendo Switch

Dalle coloratissime battaglie strategiche di Mario + Rabbids: Sparks of Hope alla spettacolare azione cooperativa del pluripremiato It Takes Two, dalle sequenze ad alta velocità di Sonic X Shadow Generations allo spessore delle partite di EA Sports FC 25, passando per Assassin's Creed: The Ezio Collection e il folle Fitness Boxing: Fist of the North Star, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Le migliori offerte di febbraio su Nintendo eShop ruotano attorno ai Saldi Gioca Ancora, una promozione che consente di acquistare numerosi giochi per Nintendo Switch ai prezzi più bassi che si siano mai visti per quanto concerne il formato digitale. Anche stavolta le scadenze sono variabili, ma niente paura: avete diversi giorni per fare le vostre valutazioni.

Come abbiamo scritto nella recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope , le nuove meccaniche donano al titolo Ubisoft uno spessore inedito, e sebbene il bilanciamento delle abilità legate agli Spark non risulti sempre irreprensibile, il risultato finale è un'esperienza che chi ha apprezzato Kingdom Battle non dovrebbe assolutamente lasciarsi sfuggire .

La storia che viene raccontata in Sparks of Hope ruota attorno a una terribile minaccia che Mario e i suoi compagni decidono di affrontare nel tentativo di salvare gli Spark, piccole creature brillanti che possono donare poteri speciali al gruppo di eroi, andando così ad arricchire il repertorio di mosse e le soluzioni offensive e difensive a disposizione.

Secondo episodio della sorprendente serie strategica firmata Ubisoft Milan, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è disponibile fino al 23 febbraio in promozione su eShop a 19,79€ anziché 59,99€, con un risparmio del 67% che rende davvero appetibile la coloratissima avventura diretta da Davide Soliani, capace di riproporre in maniera ancora più divertente l'improbabile crossover fra il mondo di Mario e quello dei Rabbids .

It Takes Two

Quanti premi ha vinto finora It Takes Two? La brillante avventura cooperativa di Hazelight Studios e dell'esuberante Josef Fares è approdata con successo anche su Nintendo Switch, e grazie alle nuove offerte potete portarvela a casa per 19,99€ anziché 39,99€, dunque esattamente a metà prezzo. Fino a quando? In questo caso la promozione terminerà il 5 marzo.

I due protagonisti di It Takes Two

Nel gioco vestiamo i panni di Cody e May, una coppia vicina al divorzio che finisce inavvertitamente vittima di un sortilegio e si ritrova trasformata in due bambole di pezza. Intrappolati in un mondo in miniatura pieno di insidie inaspettate, i due capiscono di dover collaborare per poter tornare come prima, e questo viaggio gli permetterà di ricordare ciò che li aveva fatti innamorare.

Sul fronte del gameplay, il gioco mette a frutto la grande esperienza che il team di sviluppo ha maturato con i suoi precedenti progetti, proponendo un'esperienza che cambia di volta in volta, alternando sequenze platform, combattimenti, enigmi ambientali e ulteriori variazioni sul tema con cui confrontarsi preferibilmente in compagnia di un'altra persona.

Lo split screen di It Takes Two

Grazie al Pass Amici, infatti, il titolo di Hazelight può essere giocato in cooperativa da due utenti anche se solo uno di loro possiede il gioco: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di It Takes Two per Nintendo Switch.