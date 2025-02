Il seguito di Okami è in sviluppo con il motore di Monster Hunter Wilds, ma il suo team non l'ha mai usato

Tramite una intervista con IGN USA, è stato svelato che il motore grafico usato per lo sviluppo del seguito di Okami (che non ha ancora un nome ufficiale) è il RE Engine, ovvero il motore grafico principale di Capcom, usato in molti giochi recenti come Monster Hunter Wilds.

L'informazione arriva da Kiyohiko Sakata, produttore di Machine Head Works, uno dei team che lavorando al progetto.