Per l'artista di Shovel Knight i giochi retro devono puntare sull'originalità, più che sulla nostalgia

A suo dire, un gioco autenticamente nostalgico non è facile da definire, ma è impossibile fingere di conoscere le fonti.

La nostalgia è uno strumento spesso usato da sviluppatori ed editori per vendere i propri videogiochi, magari creando dei titoli moderni ma con un aspetto retro. Secondo Wozniak - l'artista di Shovel Knight , che punta molto sul suo essere vecchio stile - non basta però copiare i titoli delle generazioni passate, bisogna veramente capire cosa si vuole e deve creare.

Le parole dell'artista di Shovel Knight sui giochi NES

"Riesco a capire quando gioco se il prodotto è stato creato da persone esperte del tipo di titolo che stanno creando", ha spiegato Wozniak. "Le persone che creano un gioco in stile NES dovrebbero provare un sacco di videogame NES ed essere esperti dell'argomento".

"Che cosa veramente ami di quell'era? Cosa la rende speciale per te e la rende diversa dalle altre nella tua testa? Comprendendolo potrai connetterti con i giocatori e trovare un modo per tenere tutti gli elementi del gioco assieme."

Ovviamente non significa copiare totalmente i vecchi giochi o imporsi troppi limiti. Shovel Knight, ad esempio, "bara" perché usa cinque colori che non erano disponibili su NES (che permetteva di usare 55 colori in totale e basta). Wozniak spiega però che questo è utile perché i televisori moderni sono più luminosi e i colori aggiuntivi sono necessari.

Il vero fulcro dell'era NES, per l'artista, è il fatto che all'epoca ogni idea era qualcosa di nuovo. Se vi interessa capire come era giocare a titoli NES, Wozniak afferma che UFO 50 è un ottimo modo per scoprirlo.