Anche la polvere che c'è sopra è fittizia. Dietro la scorza da retrogame c'è una forza creativa tutta nuova. UFO 50 è in realtà un'operazione capitanata da Derek Yu, l'autore di Spelunky , e che conta sull'apporto di altre personalità del mondo indie come Ojiro Fujimoto ( Downwell ). Cercare di raccapezzarsi in questo cassetto dei ricordi, in questa incredibile monografia, è difficile. Ti senti spesso seduto al tavolo di un all you can eat dove rischi di abbuffarti senza cognizione di causa. Cerchiamo quindi di affrontare con calma il discorso nella nostra recensione di UFO 50 .

Sapevate che nel 1985, in occasione dell'uscita di quel grande videogioco che era Bushido Ball, la UFO Soft organizzò un grande torneo presso un bar vicino a dove si trovava la sede dell'azienda? No? È perfettamente normale perché Bushido Ball, la UFO Soft e quel bar non sono mai esistiti. Perlomeno non nella nostra realtà. Quel che è certo è che sono esistiti nell'universo di UFO 50 dal momento che questa storia è raccontata lì.

Salto indietro nel tempo

C'è stato un momento, durante la nostra esplorazione della sterminata proposta di UFO 50, nel quale abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di trent'anni e ci siamo ritrovati bambini di fronte a una versione alternativa di Pocky & Rocky, videogioco del 1993. Un improbabile sparatutto giapponese a scorrimento nel quale si vestivano i panni di una sacerdotessa miko e di un procione. La versione proposta da UFO 50 si intitola Elfazar's Hat, ma non è difficile cogliere l'ispirazione. In questo caso comandiamo un coniglio e un piccione, scappati dalle grinfie di un mago che li teneva in ostaggio per farne delle comparse per i suoi trucchi di magia. Per certi versi sembra di giocare con il caro e vecchio classico di Natsume, ma c'è anche qualcosa di diverso.

Succede anche con il già citato Bushido Ball, vero e proprio mattatore della raccolta: una versione in salsa samurai di WindJammers. Nei panni di uno dei possibili spadaccini si partecipa a un torneo nel quale ci si lancia una palla a colpi di katana. Le prime ore passate in compagnia di UFO 50 sono così: si scorre avanti e indietro sulla nutrita lista di proposte e si apre un titolo dopo l'altro, come piluccando da un cestino di ciliegie.

Paint Chase è uno Splatoon con trent'anni di più sul groppone dove si comanda una macchinina che deve colorare il livello e impedire agli avversari di seminare vernice. Mortol è un folle mix tra il primo Super Mario Bros. e Lemmings nel quale si sfruttano le abilità dei personaggi per rendere più semplice il percorso nelle vite successive. Night Manor è un horror punta e clicca che sembra uscito dai racconti di Stephen King. Vainger un clone di Metroid, con tanto di eroe spaziale che ricorda in tutto e per tutto Samus Aran con la sua tuta da battaglia chozo.

Elfazar's Hat ricorda Pocky & Rocky, classico giapponese firmato Natsume

Nelle proposte di UFO 50 c'è di tutto: videogiochi sportivi, azione, avventura, strategia, GDR, astronavi, automobili, ninja, cavernicoli e creature anfibie. E poi robot, sadici killer, lucertole che cambiano colore, samurai e sceriffi.

Inizialmente la libreria è organizzata in ordine cronologico, dal 1982 (l'anno di Barbuta) fino al 1989, quando è stato pubblicato Cyber Owls, l'ultimo videogioco di UFO Soft. Affrontarli nell'ordine proposto è stimolante, perché è bello vedere come interfacce e meccaniche sono mutate nel corso degli anni, e anche quali fossero i temi più forti in certi momenti storici.

Bushido Ball è uno dei videogiochi contenuti in UFO 50 con i quali abbiamo giocato di più

UFO 50 però propone anche criteri alternativi con cui surfare nella sua sterminata libreria: se vuoi vedere solo i videogiochi multiplayer, o quelli d'azione, o magari gli sportivi, puoi. Alcuni sono sequel di titoli precedenti di successo, altri dei veri e propri videogiochi bandiera dell'azienda. Altri sono esperimenti talmente folli che viene naturale chiedersi a chi possano essere venuti in mente. Golfaria, per esempio, ovvero un GDR in cui interpreti una pallina da golf e, per camminare nella mappa, devi lanciarti con precisione da una parte all'altra.

Proprio in questi esempi estremi vive la grandezza di UFO 50 di riuscire a mescolare generi e meccaniche classiche e moderne. C'è sempre un certo gusto nel proporre videogiochi che potessero effettivamente essere usciti in quegli anni, ma spesso conditi da trovate che ne alleggeriscono i tempi, o che magari propongono una sfaccettatura inedita, mai vista prima, anche un po' folle. Anche un po' contorta, a volte.