Windows 11 Pro è disponibile in forte sconto su Instant Gaming

Caratteristiche principali di Windows 11 Pro

Le nuove funzionalità aiutano a sfruttare al massimo lo spazio di lavoro sul desktop e garantiscono una gestione semplificata tramite il cloud. Le specifiche tecniche aggiornate consentono prestazioni ottimizzate per un uso professionale anche in mobilità, rendendo Windows 11 Pro la scelta perfetta per professionisti e aziende.

Una schermata di Windows 11.

A differenza della versione Home, Windows 11 Pro mantiene tutti gli strumenti di sicurezza informatica base come firewall, boot sicuro e parental control, ma aggiunge anche l'accesso come host da remoto, il supporto a BitLocker per criptare i dati locali e la funzione Windows Information Protection per evitare il leak di dati aziendali.