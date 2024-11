Bluesky prosegue la sua scalata: 15 milioni di utenti e continua la sfida a X e Threads

Nuove feature

Recentemente, Bluesky ha introdotto nuove funzionalità per migliorare l'interazione tra gli utenti, tra cui la possibilità di postare video, fissare post in alto sul proprio profilo e personalizzare i caratteri. Inoltre, sono stati implementati diversi strumenti anti-tossicità, come la possibilità di separare i propri post da quelli citati da altri utenti. Questa funzionalità intende contrastare comportamenti negativi, rafforzando la posizione di Bluesky come un ambiente social più sicuro e meno tossico.

La funzione di caricamento video su Bluesky.

La piattaforma ha già guadagnato un seguito fedele e, sebbene Meta resti dominante, Bluesky si sta rapidamente ritagliando uno spazio significativo nel mercato dei social network grazie alla sua attenzione all'esperienza utente e alla personalizzazione.