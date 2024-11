Threads si prepara all'arrivo delle pubblicità: il lancio potrebbe avvenire già a gennaio 2025

Secondo un nuovo rapporto di The Information, Meta intende consentire a un gruppo selezionato di inserzionisti di sperimentare la pubblicazione di annunci su Threads già dal mese di gennaio 2025 . Già in precedenza, il capo di Instagram, Adam Mosseri, aveva confermato l'intenzione di introdurre pubblicità sulla piattaforma, sottolineando la necessità di sostenere i costi di gestione della piattaforma attraverso ricavi pubblicitari.

Un sistema sostenibile

In precedenti dichiarazioni, il CEO di Instagram ha chiarito che Threads, come parte dell'ecosistema Meta, ha bisogno di generare entrate per mantenere un modello di business sostenibile, in grado di finanziare il team e le infrastrutture necessarie per mantenere la piattaforma attiva e fruibile gratuitamente. Questa decisione, per quanto attesa, ha generato alcune perplessità tra gli utenti, ma rappresenta una mossa ormai inevitabile per supportare la crescita del social network.

L'accesso a Threads.

Al momento, i dettagli su come gli annunci appariranno su Threads non sono stati chiariti, ma potrebbero assumere la forma di post "sponsorizzati". Questa strategia pubblicitaria rifletterebbe l'approccio di Meta, che ha generato il 97% dei suoi ricavi proprio attraverso la pubblicità, come riportato nell'ultimo bilancio.