Twitter si rifiuta di pagare i giornali francesi per il riutilizzo delle notizie, quindi finisce in tribunale

Le principali testate giornalistiche francesi, come Le Monde, Le Figaro e Le Parisien, hanno deciso collettivamente di intraprendere un'azione legale contro X (precedentemente e comunemente noto come Twitter) per i diritti di sfruttamento delle notizie delle testate francesi, secondo una dichiarazione inviata a Reuters e AFP.

Al momento il caso è solo agli inizi, quindi non abbiamo informazioni precise di come andranno le cose e quali saranno le conseguenze, ma possiamo farci un'idea della situazione.