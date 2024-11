The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom stava per cambiare un caposaldo della serie, svelano gli autori

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è un gioco innovativo per la serie, sotto svariati punti di vista, ad esempio per il fatto che finalmente è un intero capitolo dedicato in modo esclusivo alla principessa Zelda, che non deve quindi solo essere salvata.

Vi è però un elemento classico che non è stato cambiato: Link non parla. In realtà, il team di Nintendo aveva inizialmente deciso di creare dei veri dialoghi per il personaggio, che di norma di esprime solo a versi.