La versione PC di Stellar Blade ha un periodo di uscita ufficiale

Stellar Blade è stato pubblicato come esclusiva per PlayStation 5 nella primavera 2024 e una versione PC - attesa ma mai realmente annunciata in modo preciso - non si è ancora palesata. Quando a lungo dovremo attendere? Non abbiamo ancora una risposta definitiva, ma abbiamo un'idea un po' più precisa: il gioco d'azione coreano sarà disponibile nel 2025 su computer .

I dettagli noti per ora sulla versione PC di Stellar Blade

Il tutto è nato in seguito a una domanda di un investitore, pubblicata tramite il sito coreano INVEN. Al team è stato chiesto quando Stellar Blade sarebbe arrivato su PC e che tipo di reazione del pubblico si aspettava la compagnia.

La risposta è che Shift Up prevede di pubblicare Stellar Blade nel 2025, anche se purtroppo non sono stati indicati dettagli precisi, quindi potrebbe volerci ancora un anno così come un paio di mesi. Shift Up ha affermato che vede in Steam in un importante spazio per la pubblicazione del gioco: è una dichiarazione un po' ovvia, ma ci è utile perché esclude una pubblicazione sul solo Epic Games Store.

Cita anche Black Myth: Wukong come esempio del successo di un gioco su Steam: in questo caso molto dipenderà da quanto bene saprà fare Stellar Blade in Cina. In linea di massima, in ogni caso, Shift Up ritiene che Stellar Blade sarà in grado di fare meglio su PC che su PS5. I dati più recenti riguardo alla versione console risalgono a giugno e parlano di un milione di unità vendute.

La versione PC è anche attesa da molti per le potenzialità delle mod, soprattutto legate alla protagonista. Shift Up afferma anche di star continuando a supportare il gioco con aggiornamenti e aggiunte per mantenerlo al centro dell'attenzione e incentivare la vendite: il prossimo contenuto che probabilmente intrigherà molti è il DLC cross-over con Nier: Automata.