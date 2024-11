Monster Hunter Outlanders porta di nuovo la serie nel mondo mobile, annunciato per Android e iOS

Dopo Monster Hunter Now, Monster Hunter Puzzles e Monster Hunter Stories, la celebre serie di Capcom sta per fare un nuovo tentativo di caccia nel mondo mobile. TiMi Studio Group ha infatti annunciato Monster Hunter Outlanders, un nuovo capitolo sviluppato in collaborazione con Capcom stessa. Uscirà su sistemi Android e sistemi iOS. Ancora non ha una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà un free-to-play con acquisti in gioco. Prima del lancio ufficiale ci saranno inoltre numerosi playtest, per sistemare i problemi residui.