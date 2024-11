Alaloth: Champions of the Four Kingdoms ha una nuova data d'uscita per la versione 1.0

Lo studio di sviluppo italiano Gamera Interactive ha annunciato la nuova data d'uscita ufficiale della versione 1.0 di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms : il 21 novembre 2024. Sarà disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store.

La volta buona

Del resto il gioco è praticamente pronto, come testimonia la nostra recensione di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms basata proprio sulla versione 1.0, in cui vi abbiamo raccontato che "sa conquistare tanto l'appassionato del combattimento preciso e modulare dei soulslike quanto l'amante dei giochi di ruolo vecchio stile come i primi Baldur's Gate."

Alaloth fu lanciato in accesso anticipato su Steam nel 2022. Da allora ha avuto un'evoluzione impressionante,"con oltre 110 patch e aggiornamenti vari, oltre a 8 aggiornamenti maggiori che hanno espanso significativamente il mondo di gioco. Si parla di decine di ore di gameplay in più, per una campagna single player che ormai sfora le 100 ore," come ci fu raccontato nel comunicato stampa ufficiale con l'annuncio della data precedente.

Come specificato in passato, con l'arrivo della versione 1.0 per PC, il progetto Alaloth non si arresta. Gamera ha intenzione di pubblicare dei nuovi contenuti in futuro, di cui presto dovrebbe fornire la pianificazione. Inoltre si parla delle versioni console nel 2025, anche se per ora non ci sono molte specifiche in merito.