Farming Simulator 25 ara tutti su Steam e raggiunge la vetta della classifica globale

Altri dati

La classifica in realtà offre altre posizioni interessanti: al quinto posto troviamo infatti Sea Power : Naval Combat in the Missile Age, un simulatore di battaglie navali di epoca contemporanea attualmente in accesso anticipato. In ottava posizione è spuntato invece S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ancora in pre-ordine, mentre in decima troviamo l'avventura The Rise of the Golden Idol, di cui potete leggere la nostra recensione entusiasta.

La top 10 globale di Steam in queste ore

Ma tornando all'oggetto della notizia, va notato che Farming Simulator 25 ha fatto registrare ottimi numeri anche in termini di giocatori contemporanei, con un picco massimo di 126.761.

Meno convinte le recensioni degli utenti, attualmente più di 1.500, delle quali solo il 65% sono positive. Il motivo principale delle lamentele è l'ottimizzazione, con tantissimi che si lamentano degli scatti anche su sistemi dotati di hardware di tutto rispetto. Alcune recensioni sottolineano però la mancanza di novità vere per il gioco, che si ripete uguale a se stesso ormai da anni. Del resto parliamo di una serie con uscite molto ravvicinate, quindi è difficile che possa rivoluzionarsi, non avendo il tempo materiale per farlo.

Per il resto vi ricordiamo che Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.