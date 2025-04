Farming Simulator arriva anche su Mega Drive con la 16-bit Edition

Giants Software ha annunciato che la serie Farming Simulator sta per arrivare su di una nuova piattaforma . No, non si tratta di Nintendo Switch 2, ma del Mega Drive di Sega . Sì, stiamo parlando della console a 16-bit che alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 fece concorrenza al NES prima e al Super Nintendo poi.

Retrogaming?

Si chiama Farming Simulator - 16-Bit Edition ed è stata realizzata in collaborazione con l'editore Strictly Limited, che si è occupato anche delle edizioni fisiche. Sì, il gioco girerà anche sull'hardware reale, per la gioia dei puristi del retrogaming.

Come nasce questa strana, quanto bella iniziativa? La Collector's Edition di Farming Simulator 25 includeva una versione in stile cartuccia, che ha ricevuto feedback estremamente positivo sia dai fan, che dai collezionisti.

La risposta è stata così forte che ha spinto GIANTS Software a studiare la possibilità di realizzare una versione retrò autonoma del gioco, che si è concretizzata in Farming Simulator - 16-Bit Edition.

Solo la confezione di Farming Simulator - 16-Bit Edition non vi fa venire voglia di averla?

Il gioco sarà disponibile in due edizioni da collezione: una Limited Edition, in uscita il 14 maggio 2025, e una Deluxe Edition, in arrivo a luglio 2025. Entrambe le edizioni saranno disponibili esclusivamente tramite lo Strictly Limited Store. Ogni edizione Strictly Limited includerà un'esclusiva cartuccia verde, prodotta in una quantità totale di sole 1.000 unità in tutto il mondo. La cartuccia verde è un'esclusiva dello Strictly Limited Store e non sarà disponibile altrove. La Limited Edition avrà un prezzo di 49,99 euro, mentre la Deluxe Edition, che include dei contenuti aggiuntivi, avrà un prezzo di 69,99 euro.

Oltre alle edizioni esclusive dello store Strictly Limited, ci sarà anche un'edizione standard con una cartuccia nera, che sarà in vendita anche in altri negozi.