Farming Simulator 25 è in sconto per il Black Friday di Instant Gaming

Le caratteristiche di Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 è l'ultimo capitolo della celebre serie di simulazione agricola. In particolare il gioco introduce una serie di nuovi macchinari, funzioni di gioco, miglioramenti grafici e nuove meccaniche che renderanno ancora più profondo il gameplay. Non manchano anche nuove colture, animali da allevamento e altre funzionalità. Il gioco permette di creare il proprio impero agricolo in paesaggi situati in Asia orientale, Nord America ed Europa centrale.

In particolare si parliamo di oltre 20 colture, tra cui due tipi di riso, spinaci e non solo tra le novità, mentre ci saranno ben più di 400 macchinari e oggetti agricoli di oltre 150 marche internazionali realmente esistenti, come John Deere, New Holland e molti altri. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Farming Simulator 25.