Il cosplay di 2B da NieR: Automata firmato da puutin_cos sfoggia il costume di Kainé

NieR: Automata è un titolo davvero speciale che ha saputo affascinare milioni di giocatori nel corso degli anni. Anche dopo molto tempo dalla sua uscita, il gioco continua a essere amato e apprezzato, con molti fan che sperano in un nuovo capitolo della serie di Yoko Taro. Questo entusiasmo è particolarmente evidente anche tra i cosplayer, come dimostra puutin_cos con il suo cosplay di 2B.

YoRHa No. 2 Type B, conosciuta come "2B", è uno dei tre personaggi principali di NieR: Automata. È un androide da combattimento progettato per far parte della squadra YoRHa, un'unità automatizzata con la missione di riconquistare la Terra dagli invasori alieni e garantire un futuro all'umanità. Il personaggio ha affascinato milioni di giocatori grazie al suo aspetto elegante e distintivo, caratterizzato da un abito nero e una benda sugli occhi.