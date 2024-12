Il cosplay di Faye Valentine di melamori.cosplay è pronto a colpire, direttamente da Cowboy Bebop

Cowboy Bebop resta un anime di culto, la cui passione potrebbe essere stata rinvigorita anche dalla recente serie TV live action su Netflix, sebbene questa in generale non sia considerata affatto al livello della versione originale: forse anche per questo motivo il cosplay di Faye Valentine da parte di melamori.cosplay si rifà chiaramente al personaggio originale della versione animata.

La modella punta dunque sulla nostalgia, richiamando direttamente l'anime di Shinichiro Watanabe. Il cosplay in questione rappresenta la cacciatrice di taglie nel suo tradizionale ruolo di sex symbol, che si è fatta strada nel mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000.

Fay è un personaggio complesso: a prima vista si tratta di una ragazza arrogante e opportunista, poco raccomandabile anche per una serie di cattive abitudini, ma il suo carattere nasconde sfaccettature ben più profonde di quanto potrebbe sembrare.