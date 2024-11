La classifica del Nintendo eShop presenta alcune novità, questa settimana

Ci sono alcune novità nella classifica del Nintendo eShop di questa settimana: sebbene Super Mario Party Jamboree sia ancora al comando, seguito da MySims: Bundle Relax, in terza posizione sale Hogwarts Legacy e al quarto posto troviamo il ritorno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Super Mario Party Jamboree MySims: Bundle Relax Hogwarts Legacy Deluxe Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Portal: Companion Collection Stardew Valley Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica Minecraft Among Us Stray

Guadagnano alcune posizioni anche Portal: Companion Collection e Stray, che passa dal quattordicesimo al decimo posto ma non sembra aver riscosso il successo che Annapurna Interactive si augurava per il debutto su Nintendo Switch. Magari alla versione retail è andata meglio?