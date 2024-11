Fortnite Remix: Il Finale ha segnato un clamoroso record di utenti, con oltre 14 milioni di giocatori contemporanei presenti ad assistere al concerto che ha concluso Fortnite Remix e il Capitolo 5, aprendo la strada ai prossimi aggiornamenti.

Trasmesso in diretta nella giornata di oggi, 30 novembre, a partire dalle 20.00 ora italiana, l'evento ha collegato nel gioco i mondi eterei di Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice WRLD, offrendo agli utenti del battle roryale uno spettacolo unico.

Fra i vari contenuti del concerto abbiamo potuto ascoltare anche il nuovo singolo di Snoop Dogg, "Another Part of Me (feat. Sting)", nonché l'anteprima mondiale esclusiva di "Empty Out Your Pockets", un nuovo brano di Juice WRLD.

Se vi siete persi la diretta, poco male: Epic Games ha annunciato l'intenzione di trasmettere un bis dell'evento nel corso della notte fra oggi e domani, dunque avrete la possilità di rimediare.