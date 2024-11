Il trailer cinematografico di Fortnite Capitolo 6 Stagione 1 ci mostra l'ambientazione fantasy giapponese

Epic Games - anche in seguito ai recenti leak - ha pubblicato il trailer di Fortnite Capitolo 6 Stagione 1 , intitolato CACCIATORI DI 鬼 (ovvero Cacciatori di Demoni). La data di uscita è fissata per il primo di dicembre .

Il trailer di Fortnite Capitolo 6 Stagione 1

Il trailer si apre con un portale che fa apparire nella Realtà 783 un cristallo, che cade sull'isola di Fortnite e lancia un'onda d'urto che si propaga in tutta la mappa. Questo sembra aprire un diverso portale che permette ai demoni di invadere il mondo.

Si tratta di un trailer cinematografico, quindi non mostra nel dettaglio i contenuti di gioco, ma ci permette comunque di farci un'idea della nuova mappa, che come detto ha uno stile alquanto orientale. Vediamo una città orientale, con un mercato, strade principali e vari tipi di edifici, così come un'area naturale dove sono presenti creature animali e vegetali dal sapore fantasy. I personaggi usano ovviamente armi da fuoco per combattere, ma anche delle katane, in rispetto all'ambientazione.

La descrizione ufficiale recita: "Ti hanno risvegliato per andare a caccia di demoni. Stai per entrare in una nuova terra di magia e mistero. Compi il tuo destino e diventa leggenda." La struttura di questo testo sembra richiamare quella di un haiku, tipico forma poetica giapponese.

Ricordiamo poi che in questa stagione vi saranno anche Godzilla e Baymax.