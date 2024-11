PXN V99, la recensione del volante perfetto per chi vuole iniziare a giocare ai simulatori di guida

Entrare nel mondo delle simulazioni di guida non è mai stato così semplice. Sono finiti i tempi nei quali bisognava spendere diverse centinaia di euro per poter mettere le mani su un volante e una pedaliera in grado di replicare in maniera realistica il comportamento di un'automobile. I produttori come Logitech e Thrustmaster sono riusciti infatti a ridurre i costi di queste periferiche, mantenendo al contempo un'elevata qualità complessiva per chi non cerca la simulazione estrema. Al giorno d'oggi quindi troviamo prodotti molto validi nella fascia di prezzo attorno ai 200€ , ideali per chi vuole avvicinarsi a questo mondo senza un grosso investimento e provare a vivere l'esperienza di guida in un modo completamente diverso. Da qualche settimana stiamo provando il volante PXN V99: un nuovo prodotto che punta a competere con i due brand citati in precedenza, proponendo un pacchetto completo comprendente un volante, una pedaliera e un cambio manuale ad un prezzo veramente interessante. Le caratteristiche tecniche e il design sulla carta promettono bene. Ma come è stato guidare, volante alla mano, con questo PXN V99?

In questa fascia di prezzo non è sempre garantita la presenza di tre pedali distinti , ma fortunatamente il PXN V99 offre la classica configurazione acceleratore, freno e frizione. Il pedale della frizione serve soprattutto a dare un maggiore livello di realismo alla leva del cambio, anch'essa inclusa nella confezione senza costi aggiuntivi. La leva ha una configurazione piuttosto classica con 6+1 marce.

Il volante viene venduto anche come componente separato, perché pensiamo che in futuro il produttore voglia proporre diverse tipologie di volanti da montare sulla stessa base. Il suo diametro raggiunge i 300 millimetri per offrire un ottimo compromesso tra le dimensioni e la manovrabilità. La sua rotazione è limitata tra i 270 e i 900 gradi e sulla parte posteriore troviamo ben quattro leve (due per il cambio e due programmabili a piacimento) per simulare bene un comportamento come quello delle monoposto di Formula 1.

Nella confezione del PXN V99 troverete ben quattro componenti distinti, pensati per lavorare assieme e fornire un'esperienza di guida completa. Ci teniamo a specificare da subito che l'intero pacchetto è compatibile con le più recenti macchine da gioco, dalle console PlayStation a quelle Xbox, senza ovviamente tralasciare il personal computer. Sotto il cofano della base si nascondono due motori ad ingranaggio , capaci di fornire complessivamente una potenza di 3 newton/metri. Sebbene non raggiunga nemmeno lontanamente la potenza dei modelli top di gamma Fanatec e simili, riesce comunque a battere i suoi diretti concorrenti come il Logitech G29 e il Thrustmaster T128.

Design

La pedaliera del volante PXN V99 è stata progettata intelligentemente, unendo dei materiali plastici a un design accattivante per conferire un aspetto più premium a un prodotto che, in realtà, rimane di fascia economica. La base della pedaliera è piuttosto larga e leggermente inclinata, cosa che permette di ospitare comodamente i piedi in una configurazione simile a quella che troviamo in un'automobile da strada. Come accade praticamente in ognuno dei prodotti in questa fascia di prezzo, la pedaliera non consente grosse modifiche o sistemazioni per adattarsi meglio alle preferenze dell'utente.

La pedaliera del PXN V99 ha sia una base di appoggio molto ampia che delle piastre dei pedali generose per la massima precisione

I pedali possono essere regolati per cambiare leggermente l'angolazione e l'altezza delle piastre. Purtroppo però, non possono essere spostati lungo la base sulla quale sono agganciati. Questo impedisce all'utente, ad esempio, di passare da una configurazione a tre pedali ad una con solo acceleratore e freno (probabilmente la più comune nel mondo delle corse competitivo). In generale, il prodotto ci ha trasmesso però delle ottime sensazioni dal punto di vista del design, non ai livelli di altri prodotti Logitech, ma comunque superiore ad alcune pedaliere "plasticose" di Thrustmaster.

Leva del cambio

Partiamo subito dal presupposto che tipicamente la leva del cambio viene venduta separatamente. PXN invece ha deciso di includerla direttamente nella confezione del volante, aumentando il senso di realismo del pacchetto complessivo. A prima vista la leva ha un look piuttosto premium, nonostante sia stata realizzata esclusivamente in materiali plastici. Una volta presa in mano e fatto qualche cambio di marcia però si nota la sua vera natura, che non regala particolari sensazioni di fermezza e robustezza. Fissandola alla scrivania con il meccanismo apposito la leva rimarrà saldamente ancorata, anche nei movimenti più bruschi.

La leva del cambio del PXN V99 ha 6 marcie più la retromarcia. Nella parte superiore del dispositivo ci sono inoltre due tasti programmabili

Sono presenti inoltre due tasti, una cosa piuttosto particolare, che possono essere mappati a piacimento nei vari giochi di guida per simulare ad esempio il tasto dell'accensione del motore oppure quello del freno a mano. In totale ci sono sei marce disposte nella classica configurazione che troviamo anche nelle auto tradizionali. La retromarcia si inserisce premendo il pomello verso il basso e portando la leva in basso a destra.

Volante

La prima cosa che abbiamo notato del volante sollevandolo dalla confezione sono le sue dimensioni complessive. Con i suoi 300 millimetri di diametro è decisamente il più grande tra i concorrenti nella sua stessa fascia di prezzo. Questo si traduce indubbiamente in una maggiore precisione nelle manovre, oltre al fatto di avere una maggiore superficie al centro sulla quale disporre i vari controlli analogici. In totale troviamo 14 pulsanti completamente configurabili, che nell'utilizzo assomigliano parecchio a quelli di un controller Xbox. La loro disposizione è piuttosto intelligente, perché sono ben distanziati e facilmente raggiungibili attraverso i pollici. Manca forse una rotella di regolazione per cambiare al volo dei parametri con più precisione come il bilanciamento della frenata o il blocco del differenziale mentre siamo ingaggiati in un duello in pista. La corona del volante è rivestita da un materiale che garantisce un buon livello di grip, senza far sudare troppo le mani.

Il volante PXN V99 ha delle dimensioni generose con un diametro di 300 millimetri

Nella parte posteriore troviamo 4 leve disposte a farfalla per simulare sia il cambio di marcia che eventuali pedali della frizione o il freno a mano. Il feedback delle leve del cambio è molto piacevole e anche piuttosto rumoroso. Nel punto di contatto tra le varie leve troviamo anche un meccanismo di sgancio rapido per poter staccare il volante dalla sua base. Questo dovrebbe consentire al produttore di rilasciare in futuro altri volanti per la stessa base. Purtroppo però, il meccanismo di aggancio non è pensato benissimo, come vi spiegheremo in seguito, e potrebbe dare fastidio nell'esperienza d'uso. Non si tratta di un meccanismo "quick release" come quello del Logitech G Pro, ma bensì è necessario avvitare e stringere il volante sul perno della base. Quest'ultima invece si aggancia senza fatica ad una qualsiasi scrivania, rimanendo in posizione salda anche quando i due motori presenti al suo interno girano al massimo. Grazie alle viti presenti nella confezione, potrete anche fissarla ad una postazione di guida per un maggiore comfort.