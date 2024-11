Le ricariche del portafogli PS Store sono in sconto su Instant Gaming, perfette per le offerte Black Friday

Il Black Friday continua e ci sono tante offerte nei negozi e negli ecommerce, ma ci sono anche tante promozioni su PlayStation Store . Un ottimo modo per risparmiare è acquistare ora i giochi che ci interessano, ma un modo per aggiungere risparmio al risparmio è sfruttare le ricariche del portafogli di Instant Gaming , che sono in sconto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ad esempio, potete acquistare una ricarica da 60€ pagando invece 54,99€ . Si tratta di un piccolo risparmio, che però si può ottenere in pochi attimi. Facendolo regolarmente e sommando la cosa agli sconti del PS Store, alla fine si risparmiano buone quantità di soldi.

Come usare la Gift Card di PlayStation Store

Una volta fatto l'acquisto su Instant Gaming, avrete accesso in pochi attimi a un codice alfanumerico: questo va inserito tramite la funzione di Riscatto codice del PlayStation Store. Basteranno un paio di okay per vedere il credito comparire nel vostro portafogli. Potrete usare tale denaro per acquistare ogni prodotto digitale presente nel negozio PlayStation Store, sia esso un gioco, un DLC o un abbonamento.

La Gift Card da 60€ per il PS Store

L'offerta è valida per vari tagli di tessera di ricarica, ma quella da 60€ è la migliore in termini di sconto. Se però avete bisogno di tagli inferiori, trovate ad esempio anche 10€, 20€, 25€, 35€, 40€, 45€ e 50€. Così come tagli superiori come 80€, 100€ e 120€.