Fortnite avrà dei crossover con Godzilla e Baymax nel Capitolo 6

La conferma è arrivata tramite un post su X dell'account ufficiale di Fortnite con allegata un'immagine del cast di personaggi protagonisti della Stagione 1 del Capitolo 6 (la stessa che trovate in copertina qui sopra). Come possiamo vedere, oltre a guerrieri, ninja e samurai, è possibile intravedere anche Baymax, il robot protagonista dei fumetti e del film Big Hero 6 e della serie TV Baymax! di Marvel e Disney, mentre dalle nuvole sullo sfondo emerge la figura titanica del celebre Godzilla, il celebre kaijū protagonista di innumerevoli film.

Confermando alcune indiscrezioni circolate in rete nei giorni scorsi, Epic Games ha svelato dei nuovi crossover per Fornite a tema Godzilla e Baymax per il Capitolo 6 che prenderà il via alla fine di questa settimana.

Novità e un ritorno alle origini con il Capitolo 6 di Fortnite

Al momento non è chiaro come verranno integrati questi due personaggi all'interno del gioco. Possiamo supporre che Baymax sarà una delle tante skin crossover sbloccabili dai giocatori tramite il Pass Battaglia o acquistandola all'interno del negozio di Fortnite. Godzilla, invece, potrebbe essere al centro di un evento di gioco vero e proprio, magari sotto forma di boss da abbattere o come una sorta di gigantesco pericolo ambientale, come visto nel crossover con Call of Duty Warzone del 2022. Staremo a vedere.

La Stagione 1 del Capitolo 6 di Fortnite prenderà via domenica 1 dicembre su tutte le piattaforme e vedrà il ritorno dell'esperienza originale del 2017 tramite la modalità permanente OG in programma per il 6 dicembre. Vi segnaliamo anche che ora è possibile votare la migliore isola realizzata dalla community nel 2024 con l'evento a tema dei The Game Awards all'interno di Fortnite.