Il DLC Omens of Destruction di Total War: Warhammer III ha data di uscita, trailer e dettagli sui contenuti

I dettagli su Omens of Destruction

Omens of Destruction si concentra sull'espansione delle fazioni di Khorne, Greenskins e Ogre Kingdoms aggiungendo nuovi Lord, eroi e unità. Inoltre, ci saranno nuove meccaniche di gioco che i giocatori potranno utilizzare e padroneggiare in Immortal Empires.

Sono stati aggiunti tre aggiornamenti significativi alle fazioni. Il primo è Skulltaker, l'Assassino di Eroi, il campione immortale di Khorne e il migliore di tutti i Bloodletters. Con l'aggiunta dello Skulltaker arriva anche il Mantello dei Teschi, una funzione della campagna. Lo Skulltaker ha il compito di cercare i Lord nemici e di sconfiggerli. Eccelle nei duelli e nella caccia. Oltre al nuovo campione di Khorne, ci saranno nuove unità da sperimentare. Tra queste, due eroi leggendari chiamati Skarr Bloodwrath e Skyla Anfingrimm.

Passando a Orchi e Goblin, i giocatori potranno vestire i panni di Gorbad Ironclaw, il Brutale Unificatore. È uno dei più famigerati capi della guerra degli Orchi. La campagna di Gorbad si chiama Da' Plan, in cui dovrete sperimentare e cercare di utilizzare tattiche di battaglia uniche per i vostri eserciti. Rispetto a Skulltaker, il suo stile di gioco è piuttosto diverso. Si lancia in battaglia con il suo Warboar chiamato Gnarla. È in grado di colmare il divario tra lui e i suoi nemici caricando e usando la sua pesante ascia nel combattimento ravvicinato. Ci sono nuove unità, tra cui l'eroe leggendario Sngla Grobspit, oltre a guerrieri come il Grande Sciamano degli Orchi Selvaggi e il Grande Boss dei Goblin Notturni.

Infine, c'è il Golgfag Maneater, il Mercenario. È uno dei mercenari Ogre di maggior successo di tutti i tempi. Nella campagna, dovrete accettare contratti mercenari in cui aiutate i vostri clienti in tutto il vasto mondo di Warhammer per aiutarli a risolvere le loro dispute con i nemici. Quando Golgfag è in battaglia, utilizza un'ampia varietà di armi barbariche. Naturalmente, ci sono anche nuove unità per gli Ogre, tra cui l'Eroe Leggendario Bragg the Gutsman, così come l'Ogre Paymaster e Bruiser.

Oltre a questo contenuto, come parte della patch 6.0 di Total War: Warhammer III, il 100° Signore Leggendario sarà aggiunto al gioco come contenuto gratuito. Questo Signore Leggendario è Arbaal l'Imbattuto, il campione di Khorne. I giocatori vedranno arrivare anche un aggiornamento delle fazioni per i Regni degli Ogre, Khorne e Orchi e Goblin.

Vi lasciamo in chiusura alla nostra recensione di Total War: Warhammer 3.