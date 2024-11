Anche i TV OLED arrivano a 165Hz: LG sempre più da gaming con i G5 e C5 del 2025

L'attesa per il CES di Las Vegas 2025 si fa sempre più palpabile, soprattutto per gli appassionati di tecnologia che attendono con ansia le novità in ambito televisivo. LG, come da tradizione, si prepara a svelare la sua nuova gamma di TV OLED e le prime indiscrezioni iniziano già a circolare.

Secondo quanto riportato da Flatpanels HD, i modelli LG C5 e G5 sono apparsi nel database del "Korea's Institute of Mechanical, Electrical and Electronic Testing", suggerendo che LG manterrà la nomenclatura attuale. Le immagini trapelate non mostrano particolari stravolgimenti nel design, con il modello G5 che continuerà ad offrire la versione con base di appoggio. Quello che cambia, però, sarà la propensione al gaming delle specifiche.