Qual è il plurale di "Xbox"? Microsoft mette il mondo del gaming in difficoltà e forse non avremo mai risposta

Spesso il mondo dei videogiochi ci costringe a porci domande molto complesse che ci colpiscono nel profondo, come fa sempre l'arte. No, non parliamo dei classici "da dove veniamo", "dove stiamo andando" e "quale è il senso della vita".

Le dichiarazioni sul plurale di Xbox sono contrastanti

Okay, torniamo seri (più o meno). Il problema è ovviamente superficiale, ma certamente curioso, visto che nemmeno Microsoft stessa pare avere un'idea precisa.

Come potete vedere nei due tweet qui sopra, nell'arco di una settimana la compagnia americana ha usato una terminologia contrastante, in quanto in una occasione ha detto "Xboxes" e in un'altra ha usato "Xbox" anche per il plurale. La cosa, in modo ovviamente bonario, ha causato anche una discussione su ResetEra con un sondaggio per decidere qual è la forma corretta. Al momento della scrittura, l'82% degli utenti (su oltre 400 voti) ritiene che "Xboxes" sia la forma corretta, ma nei commenti le persone scherzano e propongono forme alternative, come Xboxen o Xbox-boxes.

Noi italiani siamo in vantaggio sulla questione, visto che "Xbox" è una parola inglese e di conseguenza non ha una forma plurale: rimane Xbox.

