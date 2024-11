Xbox Game Pass perderà otto giochi l'1 dicembre, scopriamo quali sono

Tramite l'app di Xbox per PC e mobile, Microsoft ha svelato l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass l'1 dicembre e che dunque saranno disponibili per gli abbonati al servizio ancora per pochi giorni. In totale sono otto (sette per gli iscritti su console) e includono, tra gli altri, anche Remnant: From the Ashes e The Walking Dead: The Final Season. Senza ulteriori indugi, vediamo l'elenco completo:

While the Iron's Hot - PC, Xbox Series X|S e One

Spirit of the North: Enhanced Edition - PC, Xbox Series X|S

The Walking Dead: The Final Season - PC

Remnant: From the Ashes - PC, cloud, Xbox Series X|S e One

Conan Exiles - PC, Xbox Series X|S e One

Coral Island - PC, Xbox Series X|S

Rollerdrome - PC, Xbox Series X|S

Soccer Strory - PC, Xbox Series X|S e Xbox One