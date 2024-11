Xbox Store lancia gli sconti del Black Friday su oltre 1300 giochi per Xbox Series X|S e Xbox One

Come da tradizione, sono partiti gli sconti del Black Friday su Xbox Store, che contengono al momento oltre 1300 titoli in promozione tra Xbox Series X|S e Xbox One, tutti validi da oggi fino al 2 dicembre e con numerose offerte davvero molto interessanti.

Trattandosi di un elenco enorme, non riportiamo qui tutti i giochi attualmente in sconto ma vi rimandiamo all'elenco completo sul sito ufficiale di Xbox Store per avere una visione più completa, limitandoci magari a segnalare alcuni degli esempi più interessanti.

Restiamo peraltro in attesa di eventuali iniziative ufficiali da parte di Microsoft anche per quanto riguarda gli sconti legati alla vendita di hardware, ovvero le console Xbox, che potrebbero ricevere riduzioni di prezzo ufficiali vicini alla settimana classica del Black Friday.