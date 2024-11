Il cosplay di C18 da Dragon Ball Z di jessicawings è un classico che colpisce nel segno

Tra il picchiaduro Dragon Ball: Sparking! Zero e la nuova serie anime Dragon Ball Daima, la serie nata dalla penna di Akira Toriyama è più in forma e popolare che mai e come da prassi ciò si riflette anche nel panorama dei cosplayer, che abbonda di interpretazioni di Goku e gli altri personaggi iconici della serie. Ad esempio, oggi vi proponiamo un cosplay di C18 firmato da jessicawings.

Inizialmente creata per eliminare Goku e i suoi amici, C18, uno dei cyborg più potenti dell'Armata del Fiocco Rosso, ha un'evoluzione del tutto inaspettata durante il corso della storia. Da antagonista spietata, infatti, si è trasforma in un'alleata fondamentale, innamorandosi persino di Crilin e diventando una madre affettuosa.