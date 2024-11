Il cosplay di Ann Takamaki di Shirogane si mostra con gli abiti da studentessa

La Ann di Shirogane

La versione scelta da Shirogane è quella "in borghese", per così dire, con Ann che si mostra nei suoi abiti standard da studentessa, dunque non nella caratteristica tuta attillata in latex rossa fiammante che utilizza nelle sue incursioni da ladra fantasma.



La riproduzione da parte di Shirogane è, come sempre, davvero notevole: non manca un tocco di personalizzazione visto che la scelta dell'abito in questo caso può spaziare maggiormente con la fantasia, e la modella mette in scena una interpretazione un po' a metà tra lo stile nipponico e quello più occidentale.

