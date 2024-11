Half-Life 2 ottiene l'update per il 20° anniversario con miglioramenti e nuovi contenuti, gratis su Steam

Il gioco può essere peraltro scaricato gratis su Steam fino al 18 novembre , dunque nel caso non possediate tale versione potete procedere a questo indirizzo per fare il download libero di Half-Life 2 nella sua nuova versione aggiornata.

Un nuovo documentario e tante novità aggiunte

Adesso Half-Life 2 contiene già al suo interno le espansioni Episode One ed Episode Two, che non sono più trattati come elementi a parte ma fanno parte del pacchetto principale, con passaggio senza stacchi nella storia da un contenuto all'altro.

È stata inserita una modalità con i commenti degli sviluppatori, che consente di avere una visione più completa sulla creazione del gioco, in maniera simile a quanto fatto con Lost Coast.

Half-Life 2 supporta lo Steam Workshop, che consente di trovare più facilmente mod e contenuti aggiuntivi creati dagli utenti, con una gestione e installazione semplificata, oltre alla possibilità di condividere ulteriori contenuti costruiti sull'engine del gioco.

Viene supportata anche la registrazione del gioco attraverso il sistema integrato di Steam. Inoltre, questi sono alcuni dei miglioramenti tecnici applicati:

Correzione di anomalie e bug

Nuovo bilanciamento dell'illuminazione con HDR o senza

Nuova nebbia radiale aggiunta

Applicate lightmap ad alta risoluzione

Migliorato l'aspetto del G-man all'inizio del gioco

Miglioramenti alla vegetazione

Nuove impostazioni grafiche aggiunte e preset

Miglioramenti e nuove opzioni per i controlli

Trovate tutte le informazioni sull'aggiornamento sulla pagina ufficiale di Half-Life 2: 20th Anniversary, che effettua una panoramica completa anche su altre iniziative lanciate da Valve per questa occasione, tra i quali anche il nuovo documentario sulla creazione del gioco visibile qui sopra.