La demo di Half-Life 2 RTX è disponibile per il download e pesa tantissimo

La demo di Half-Life 2 RTX è finalmente disponibile per il download , che chiaramente è gratuito. Preparatevi, perché pesa la bellezza di 82,87 GB. Però ne vale la pena, considerando che consente di rigiocare un pezzo di Half-Life 2 con ray tracing completo, con nuove texture realizzate a mano, con modelli poligonali rifatti e migliorati e con il sistema di illuminazione aggiornato, il tutto in uno splendido 4K.

Specifiche della demo e dove scaricarla

Come specificato dalla descrizione ufficiale, Half-Life 2 RTX è un DLC gratuito per tutti i possessori di Half-Life 2, sviluppato da Orbifold Studios, un collettivo di sviluppatori appassionati che fanno parte da anni della comunità del gioco. A loro già dobbiamo gli ottimi Half-Life 2: VR, Half-Life 2: Remade Assets, Project 17 e Raising the Bar: Redux.

Half-Life 2 RTX in azione

La demo comprende due livelli: Ravenholm e Nova Prospekt, tra i più amati dai giocatori. In futuro saranno aggiunti anche gli altri.

Half-Life 2 RTX utilizza l'ultima versione di RTX Remix, sfrutta cioè le nuove tecnologie RTX Neural Rendering, il ray tracing completo accelerato da NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex per "ridare vita a uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi in una luce completamente nuova."

Vediamo i requisiti di sistema della demo di Half-Life 2 RTX, che chiaramente sono enormemente superiori a quelli di Half-Life 2:

Sistema operativo: 64-bit Windows 10 / Windows 11

64-bit Windows 10 / Windows 11 Processore: Intel i5-8600, AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-8600, AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 TI

NVIDIA GeForce RTX 3060 TI Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Per scaricare la demo di Half-Life 2 RTX non vi resta che andare su Steam.