Half-Life 2 RTX trapela in un video gameplay tratto da una versione non definitiva

Half-Life 2 RTX dovrebbe essere ancora in sviluppo ma non abbiamo ottenuto molte informazioni al riguardo, dunque risulta piuttosto interessante dare un'occhiata al nuovo video gameplay trapelato online, che consente di dare un'occhiata a una build non definitiva ma in grado di mostrare già alcune caratteristiche.

Come altri progetti simili, anche in questo caso si tratta di una rielaborazione del gioco originale con l'aggiunta del ray tracing, cosa che determina nuovi effetti in termini di illuminazione e ombre, dando al tutto un aspetto alquanto diverso, grazie a un notevole miglioramento della resa grafica.

Il titolo è in sviluppo presso Orbifold Studios in collaborazione con NVIDIA e non ha ancora un periodo di uscita ben definito, ma il video visibile a questo indirizzo dovrebbe risalire alla fine del 2023, come testimonianza dello stato di avanzamento del progetto.