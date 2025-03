Arriva la prima demo di Half-Life 2 RTX per festeggiare la distribuzione ufficiale di NVIDIA RTX Remix

A pochi mesi dal lancio della open beta e in vista della GDC 2025, NVIDIA ha pubblicato la versione ufficiale e completa di RTX Remix, la suite di "restauro" sviluppata dal team verde che permette di dare nuova vita ai grandi classici del gaming.

Oltre ad una maggiore stabilità ed a performance migliorate, questa release porta in dote nuovi strumenti per la sostituzione dei personaggi e per l'implementazione degli effetti volumetrici. Per mettere in mostra le capacità della piattaforma e per festeggiare degnamente il ventennale, NVIDIA ha annunciato l'arrivo dell'attesa demo di Half-Life 2 RTX, in uscita il prossimo 18 marzo, che permetterà di dare un primo sguardo al capolavoro di Valve in una veste completamente rinnovata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NVIDIA RTX Remix in versione ufficiale RTX Remix è uno strumento che promette di rivoluzionare il modo in cui i giocatori e i creatori di contenuti possono rivisitare i classici del passato, grazie all'intervento di tecnologie come il ray tracing e l'intelligenza artificiale. La piattaforma del team verde permette di rimasterizzare giochi vecchi o più recenti, portandoli a un nuovo livello di qualità visiva e sfruttando la capacità delle moderne GPU. Sostanzialmente, RTX Remix è una piattaforma di modding che sfrutta l'IA per analizzare e ricostruire asset grafici in tempo reale. Gli utenti possono recuperare risorse dai giochi esistenti, come texture e modelli 3D, e utilizzare i tool messi a disposizione per migliorarle con effetti di illuminazione ray tracing, ombre dinamiche, riflessi realistici e molto altro. Il tutto, ovviamente, senza dover riscrivere il codice originale del gioco.

RTX Remix è stato progettato per essere accessibile a tutti gli utenti e per dare libero sfogo alla creatività della community. Con l'arrivo della versione ufficiale, il software dell'azienda californiana si arricchisce di alcune importanti novità: oltre a garantire prestazioni migliori e più stabili, grazie all'implementazione di RTX Neural Rendering e di DLSS 4, sono stati aggiunti strumenti che facilitano la sostituzione dei personaggi. Con la funzione di Remap è infatti possibile rimappare automaticamente gli asset rimasterizzati, per renderli compatibili con Remix.

RTX Skin, RTX Volumetrics e Stage Manager completano il quadro e vanno ad aggiungere un ulteriore livello di profondità alle capacità di RTX Remix.