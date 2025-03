Rispetto al mero utilizzo come dispositivo per la riproduzione remota di giochi PS5, è chiaro che queste novità contribuiscono ad aumentare l'interesse nei confronti dell'handheld, che sta sempre più diventando un apparecchio indipendente .

Lo streaming su PlayStation Portal è una funzionalità ancora in fase beta , ma Sony sta cercando di espanderla in maniera significativa rispetto alla sua introduzione, avvenuta lo scorso novembre.

Possono utilizzare tale funzione i possessori di PS Portal muniti di un abbonamento a PlayStation Plus di livello Premium , che come sappiamo consente di usufruire appunto dello streaming e di accedere al catalogo dei classici PlayStation,

A quanto pare PlayStation Portal può ora riprodurre in streaming anche i classici di PS1 e PSP : un aggiornamento apportato in maniera "silenziosa" da Sony, che con questa mossa ha ulteriormente arricchito le capacità dell'handheld.

C'è voglia di una nuova console portatile Sony?

Da ormai alcuni mesi si vocifera che Sony stia lavorando a una PlayStation portatile che fa girare i giochi PS5, a quanto sembra spronata proprio dall'inaspettato successo di PlayStation Portal. Si tratta di rumor affidabili oppure no?

In attesa di scoprirlo, fa senz'altro piacere che la casa giapponese stia aggiungendo ulteriori funzionalità a PS Portal, appunto dopo l'introduzione del supporto ai giochi in streaming, avvenuta nell'ambito di un aggiornamento pubblicato lo scorso novembre.

Nel catalogo dei classici per PlayStation e PSP riservato agli abbonati a PS Plus Premium ci sono infatti titoli come MediEvil, Syphon Filter, Wild Arms, The Legend of Dragoon, Twisted Metal, Tekken, Jeanne d'Arc e l'originale Resident Evil: un elenco che non mancherà di entusiasmare i nostalgici.