Il successo di PlayStation Portal sta spingendo Sony a valutare un nuovo handheld, dice un leaker

Stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, il successo di PlayStation Portal sta spingendo Sony a valutare un nuovo handheld, il che significa che esiste una qualche possibilità di rivedere nei negozi una PlayStation portatile.

"PlayStation Portal ha avuto molto successo e Sony sta osservando con grande attenzione l'attuale mercato degli handheld", ha scritto Henderson in risposta a un utente che gli chiedeva se l'azienda stesse valutando un ritorno in quel segmento.

In precedenza il leaker aveva scritto che "quasi tutti alla Gamescom hanno fatto interessanti discorsi in merito agli handheld, e credo che dovreste aspettare ancora se volete acquistarne uno: pare proprio che siano in arrivo diverse novità e miglioramenti."