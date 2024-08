Accordo storico tra Google e HP: il pacchetto di app Essentials arriva sui PC Windows

Ma cosa significa concretamente per gli utenti? E quali sono le implicazioni per il mercato?

Che cos'è Google Essentials

Con Google Essentials, gli utenti HP potranno accedere a un'ampia gamma di servizi Google direttamente dal loro PC, tra cui:

Google Play Games : un'intera libreria di giochi per cellulari e PC direttamente sul desktop.

: un'intera libreria di giochi per cellulari e PC direttamente sul desktop. Google Foto :per archiviare e organizzare le proprie foto e video.

:per archiviare e organizzare le proprie foto e video. Google Messaggi: per gestire le conversazioni SMS e RCS.

Google Docs, Drive e Calendar: gli strumenti di produttività più famosi di Google.

Il laptop HP Spectre 13

Inoltre, gli abbonati a Google One potranno usufruire di una prova gratuita di 2 mesi di spazio di archiviazione cloud aggiuntivo.

Questa integrazione tra l'ecosistema Google e l'ambiente Windows offre agli utenti una maggiore flessibilità e personalizzazione, permettendo loro di scegliere gli strumenti che preferiscono. Tuttavia, la presenza di due suite di produttività e due store di giochi sullo stesso dispositivo potrebbe creare confusione, oltre a occupare risorse per strumenti che potrebbe anche non essere mai utilizzati.

La partnership tra Google e HP rappresenta quindi sì un passo importante verso una maggiore integrazione tra i diversi ecosistemi. Tuttavia, questa mossa potrebbe abbassare le prestazioni di alcuni sistemi meno potenti e solleva interrogativi sulla strategia di Microsoft e sulle implicazioni antitrust di queste collaborazioni. Sarà interessante vedere come la casa di Redmond reagirà a questa sfida e quali saranno le conseguenze per gli utenti finali. Anche perché non è la prima volta che Google lavora attivamente "contro" l'azienda che produce Windows, visto che in passato ha offerto 470 milioni di euro alle aziende europee per lottare contro Microsoft.

Vo che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa di Google? Preferite un ecosistema unificato o apprezzate la possibilità di scegliere tra diverse opzioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.