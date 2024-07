Il successo di PlayStation Portal fa riflettere: Sony sta pensando a una nuova console portatile?

Sony sta pensando a una nuova PlayStation portatile per via del successo di PS Portal? Non ci sono state dichiarazioni in merito da parte dell'azienda giapponese, ma è lecito supporre che i vertici abbiano quantomeno discusso la cosa, valutando tutte le possibilità.

Sia chiaro: non è affatto semplice, oggi come oggi, lanciare una seconda piattaforma e la situazione di PlayStation VR2 lo dimostra in maniera cristallina. Ogni diversa macchina va supportata in maniera convinta innanzitutto dal produttore, e a ben vedere Sony non ha mai avuto davvero intenzione di investire nel suo nuovo visore per la realtà virtuale.

Dunque su quali basi potrebbe mai nascere una nuova PlayStation Portatile? Imitando quanto fatto da Microsoft con Xbox Series S, e dunque realizzando una console meno potente dell'attuale PS5, disegnata per funzionare a risoluzioni e frame rate inferiori ma compatibile con gli stessi giochi.

Questa soluzione andrebbe a risolvere il problema principale legato al lancio di una nuova piattaforma, ovverosia la necessità di supportarla in maniera efficace investendo nello sviluppo di giochi realizzati appositamente per quell'hardware.