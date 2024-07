Deadpool & Wolverine registra già incassi record al botteghino nel giorno di uscita al cinema

Nonostante non abbia ancora raggiunto il suo primo fine settimana, quando probabilmente potrà esprimere al massimo il proprio potenziale, Deadpool & Wolverine ha già fatto segnare un record di incassi al botteghino per quanto riguarda il suo giorno di uscita al cinema.

Si tratta dell'incasso maggiore registrato nel 2024 per un giovedì di lancio, con 38,5 milioni di dollari solo per quanto riguarda i biglietti nel mercato nord americano, dunque senza considerare il resto del mondo per il momento.

Per mettere la cosa in prospettiva, il record precedente sul medesimo giorno di lancio spettava a Inside Out 2 che ha fatto registrare 13 milioni di dollari, dunque Deadpool & Wolverine ha superato quasi di tre volte il record del film Disney Pixar.