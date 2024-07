Nuovi dettagli sulla storia di Dynasty Warriors: Origins e tante immagini inedite

Durante un panel tenutosi al ChinaJoy 2024, Omega Force e Koei Tecmo hanno rivelato nuovi dettagli sulla storia di Dynasty Warriors: Origins, pubblicando contestualmente un gran numero di immagini inedite del gioco.

In arrivo nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, "Dynasty Warriors: Origins introdurrà un'interpretazione nuova e più profonda della tradizionale storia dei Tre Regni", narrando eventi che hanno inizio "l'anno prima della Rivolta dei Turbanti Gialli, all'alba di un'epoca di grandi sconvolgimenti", hanno spiegato gli autori.

"Il protagonista del gioco, un esperto di arti marziali affetto da amnesia, si trova a visitare un villaggio colpito da una carestia e lì incontra Zhang Jiao, un uomo dai capelli lunghi che si offre di aiutare la gente, e Guang Yu, un guerriero barbuto intento a denunciare le ingiustizie perpetrate dai funzionari governativi."

La storia di Dynasty Warriors: Origins viene dunque raccontata attraverso gli occhi di questo personaggio privo della memoria, attraversando le vicende del Romanzo dei Tre Regni in una maniera coinvolgente sia per chi già le conosce, sia per chi non le ha mai vissute prima."